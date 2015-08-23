Видеотрансляция матча «Вест Бромвич» - «Челси» - на «Бомбардире»

«Челси» неудачно стартовал в чемпионате Англии, набрав в двух играх всего одно очко и пропустив при этом пять мячей. Игра команды в обороне далека от идеала, в результате чего главный тренер команды Жозе Моуринью в перерыве матча с «Манчестер Сити» усадил на скамейку капитана "аристократов" Джона Терри.

Сегодня "Челси» ожидает непростой выезд в Вест Бромвич, где команда Тони Пулиса попытается не только одержать первую победу, но и забить свой первый гол в чемпионате. Безусловно, «дрозды» рассчитывают при этом и на помощь Хосе Саломона Рондона.

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Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Вест Бромвич» - «Челси». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 15:30, не пропустите!