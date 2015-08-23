Кирьяков: «Для Кокорина переход в «Зенит» - все равно, что менять шило на мыло»

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением о возможном переходе Александра Кокорина из "Динамо" в "Зенит".

«Для Александра лучше всего будет поменять обстановку и перейти в другой клуб. В первую очередь, тут будет стоять вопрос денег – где больше дадут. А так, думаю, ему больше подходит испанский чемпионат. Там будет больше возможностей себя проявить.

«Зенит» - это вариант шило на мыло. «Динамо» создало Кокорину прекрасные условия, положило хорошую зарплату, играй – не хочу. Если он перейдет в «Зенит», то это опять будет давление прессы, психологическая яма, в которую он давно попал. Лучше уехать, начать с нуля в европейском чемпионате», - сказал Кирьяков.