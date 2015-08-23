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    Кирьяков: «Для Кокорина переход в «Зенит» - все равно, что менять шило на мыло»

    Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением о возможном переходе Александра Кокорина из "Динамо" в "Зенит".

    «Для Александра лучше всего будет поменять обстановку и перейти в другой клуб. В первую очередь, тут будет стоять вопрос денег – где больше дадут. А так, думаю, ему больше подходит испанский чемпионат. Там будет больше возможностей себя проявить.

    «Зенит» - это вариант шило на мыло. «Динамо» создало Кокорину прекрасные условия, положило хорошую зарплату, играй – не хочу. Если он перейдет в «Зенит», то это опять будет давление прессы, психологическая яма, в которую он давно попал. Лучше уехать, начать с нуля в европейском чемпионате», - сказал Кирьяков.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.08.2015 09:16
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +14

      Nanonoko 24 августа 2015, 00:46

      Купит Зенит и отправит в Зенит-2...схема отработанная!!

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      Рейтинг: +16

      suhow6 23 августа 2015, 17:39

      да лох. в фнл его

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 23 августа 2015, 15:42

      Кому он та нужен в европе, да и Зениту думаю не особо

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      Рейтинг: +13

      рже 23 августа 2015, 13:48

      Лучше уехать, начать с нуля в европейском чемпионате", - сказал Кирьяков....А КТО ЕГО ТАМ ЖДЁТ?-КОМУ ОН ТАМ НУЖЕН?-ХЕРЕСУ ТОЛЬКО!

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 23 августа 2015, 13:05

      Гешпания, Испания...., зачем? Нас и здесь неплохо кормят.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 23 августа 2015, 13:04

      За что им вообще деньги платят? Им не нужно, так называемый, оклад вообще платить. Выиграли - получили денюжку, вничью сыграли - ничего не получили, а уж если проиграли, то заплати штраф.

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      Рейтинг: +20

      azar800 23 августа 2015, 12:47

      Просто Кокорин не знает смысла поговорки от добра добра не ищут

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      Рейтинг: +18

      ВеRt@/\ьФm 23 августа 2015, 12:11

      Да кто его в Европу возьмет ???
      Если он давно не показывает той игры которую от него ждут. Он уже не мальчик чтоб за ним бегали. Пускай футбол показывает где дают

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      Рейтинг: +6297

      порт 23 августа 2015, 12:00

      Какая Испания? Киргизия, и не дальше.

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      Рейтинг: +5

      Серега23 23 августа 2015, 11:32

      Он в Испании протух....ит что у зянита стухнит лучше продолжать играть в Динамо и радовать своей игрой а не тухнуть как тоже соловей и скоро и Юсуп стухнит недолго осталось ждать

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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > Серега23 23 августа 2015, 12:11

      ааааа мои глаза, что я сейчас прочел. Где я . О нет, Люцифер, отойди от меня...

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      Рейтинг: +966

      Харченко > Серега23 23 августа 2015, 13:11

      Серега23 лучший писатель сайта. Просто пи...ц.

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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 > Серега23 23 августа 2015, 16:39

      "Хороший" ты писатель,сЯрега!

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