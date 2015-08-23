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    Ерохин: «В Махачкалу ехали за победой»

    Полузащитник «Урала» Александр Ерохин оценил игру своей команды в гостевом матче с «Анжи». Встреча завершилась вничью 1:1.

    «Первый тайм нашей команде удался. Полностью контролировали игру, а в концовке забили. Нужно было продолжать так же играть во втором тайме и доводить дело до победы. Но уже во второй раз за сезон повторилась ситуация, когда команде не удается так же удачно провести и вторую половину игры. Так же было и с «Мордовией». Будем просматривать игру и с помощью тренеров попытаемся разобраться почему так происходит.

    Мы ехали за победой, очень хотели ее добиться и приложили для этого максимум усилий. Конечно, в концовке и «Анжи» мог нам забить, но хозяева попали в штангу. Но и у нас были свои моменты», - прокомментировал Ерохин.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.08.2015 08:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +966

      Харченко 23 августа 2015, 09:10

      Саша, поставь игру в футбол на первое место, а комментарии на последнее.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Гаджик05 23 августа 2015, 08:58

      Сам рад за ничью говорит ехали за победой

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