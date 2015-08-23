Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Металлиста»: «Мои футболисты не хотят играть нигде»

    Главный тренер харьковского «Металлиста» Александр Севидов эмоционально прокомментировал поражение своей команды в 1/16 Кубка Украины от МФК «Николаев» (1:2).

    «Поздравляю «Николаев» с выходом в следующий этап Кубка Украины. Считаю, что сегодня на поле было две разные команды. Футболисты одной из них очень хотят играть в Премьер-лиге, а второй - не хотят играть вообще нигде. Хозяева поля молодцы, забили два шедевра, что и позволило им нас обыграть. Мы сегодня уступили в борьбе, в желании, к сожалению, достучаться до футболистов у меня не получилось. Как сейчас модно говорить, я всю вину за поражение беру на себя. Опять же, к сожалению, игроки этой ответственности не понимают

    Я уже неоднократно говорил, что довольными могут быть только 11 футболистов. Вот как раз те, кто сегодня вышел на поле, показали, почему они недовольные. Первый мяч пропустить с такого расстояния и даже не шелохнуться - это беда, конечно. Я в этом матче я посмотрел на тех футболистов, на которых могу рассчитывать... Или не могу», - сказал Севидов.

    Источник: СПОРТ.UA

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2015 07:24
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 23 августа 2015, 09:53

      Севидов вечно плачется... А Металлист жалко, такая команда рассыпалась...(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 23 августа 2015, 09:16

      Севидов, давай в Россию!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      kara-mba 23 августа 2015, 08:28

      Порошенко капут!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11