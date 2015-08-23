Главный тренер «Металлиста»: «Мои футболисты не хотят играть нигде»

Главный тренер харьковского «Металлиста» Александр Севидов эмоционально прокомментировал поражение своей команды в 1/16 Кубка Украины от МФК «Николаев» (1:2).

«Поздравляю «Николаев» с выходом в следующий этап Кубка Украины. Считаю, что сегодня на поле было две разные команды. Футболисты одной из них очень хотят играть в Премьер-лиге, а второй - не хотят играть вообще нигде. Хозяева поля молодцы, забили два шедевра, что и позволило им нас обыграть. Мы сегодня уступили в борьбе, в желании, к сожалению, достучаться до футболистов у меня не получилось. Как сейчас модно говорить, я всю вину за поражение беру на себя. Опять же, к сожалению, игроки этой ответственности не понимают

Я уже неоднократно говорил, что довольными могут быть только 11 футболистов. Вот как раз те, кто сегодня вышел на поле, показали, почему они недовольные. Первый мяч пропустить с такого расстояния и даже не шелохнуться - это беда, конечно. Я в этом матче я посмотрел на тех футболистов, на которых могу рассчитывать... Или не могу», - сказал Севидов.