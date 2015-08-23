Дьяков: «Переходя в «Динамо» не знал о будущей распродаже»

Защитник «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что переходя в «Динамо» из «Ростова» не знал о грядущей распродаже игроков московской команды. В то же время футболист выразил уверенность, что клуб преодолеет все проблемы.

"Переходя в "Динамо", я, конечно, не знал, что будет такая перестройка тренерского штаба и руководства, произойдет такая распродажа игроков, смена курса. Но все равно "Динамо" остается "Динамо", это история. Не в обиду тому же "Анжи", я думаю, что с "Динамо" такого не произойдет, потому что это большой клуб, топ-клуб, команда с большой историей. Такую команду, как "Динамо", никто не бросит. Да, может, этот сезон будет сложный, переходный, но со временем все нормализуется", - уверен Дьяков.