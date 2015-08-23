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    Дьяков: «Переходя в «Динамо» не знал о будущей распродаже»

    Защитник «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что переходя в «Динамо» из «Ростова» не знал о грядущей распродаже игроков московской команды. В то же время футболист выразил уверенность, что клуб преодолеет все проблемы.

    "Переходя в "Динамо", я, конечно, не знал, что будет такая перестройка тренерского штаба и руководства, произойдет такая распродажа игроков, смена курса. Но все равно "Динамо" остается "Динамо", это история. Не в обиду тому же "Анжи", я думаю, что с "Динамо" такого не произойдет, потому что это большой клуб, топ-клуб, команда с большой историей. Такую команду, как "Динамо", никто не бросит. Да, может, этот сезон будет сложный, переходный, но со временем все нормализуется", - уверен Дьяков.

    Источник: Р-Спорт

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    23.08.2015 07:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +26

      Dynamite1923 23 августа 2015, 14:26

      Приятно слышать. Дьяков - молодец!

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 23 августа 2015, 09:14

      А ты просто играй.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +244

      kara-mba 23 августа 2015, 08:30

      SALE 30-50%

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      Рейтинг: +167

      астраханец 23 августа 2015, 07:51

      Да пока в общем то все складывается неплохо. Уж явно не га дне Динамо будет. Мне кажется минимум первая восьмерка, т.к. у Динамо в отличие от Анжи уже давно встроенная молодежная школа

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      Рейтинг: +167

      астраханец > астраханец 23 августа 2015, 07:52

      Выстроенная

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