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    Черчесов: «В снижении уровня чемпионата лимит не виноват»

    Экс-тренер московского «Динамо» Станислав Черчесов поделился мнением о старте чемпионата России. Специалист отметил снижение уровня зрелищности первенства, но заявил, что не связывает это с лимитом на легионеров.

    «Заметил ли, что снизился уровень футбола в чемпионате? Конечно. Но сомневаюсь, что виноват здесь лимит. Что его новая формула могла поменять принципиально? Раньше было разрешено семь легионеров, теперь – шесть. А вот команд, радующих организованным и результативным футболом, пока действительно мало. Много матчей, в которых соперники показывают посредственную игру или не могут реализовать преимущество, довести атаки до конца. Некоторые совсем не оправдывают ожидания.

    Тот же «Амкар». Смотрел встречу пермяков со «Спартаком» - ну это же совсем не тот сбалансированный и всегда готовый наказать за ошибку «Амкар», который весной за короткое время обыграл ЦСКА, «Динамо», «Зенит» и отобрал очки у «Краснодара»! То же самое касается и нескольких других команд, способных, казалось бы, играть сильнее», - сказал Черчесов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    23.08.2015 06:41
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 23 августа 2015, 16:54

      НАДО ДЕТСКИЙ И ЮНОШЕСКИЙ ФУТБОЛ ВЫВОДИТЬ НА ДРУГОЙ УРОВЕНЬ...У НАС ТОЛЬКО АКАДЕМИЯ "КРАСНОДАРА" МИРОВОГО УРОВНЯ...И ДЕТЯМ БОЛЬШЕ С МЯЧОМ НАДО РАБОТАТЬ...У НАС В СБОРНОЙ ПАРУ ИГРОКОВ ОДИН В ОДИН ОБЫГРАТЬ МОГУТ...В ЭТОМ БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА

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      Рейтинг: +17

      adebade 23 августа 2015, 16:52

      Весной Амкар обыгрывал по плану рфс, в этом сезоне вернет долги

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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 23 августа 2015, 15:27

      Да при чём сдесь лимит если кроме Зенита не кто себе не может позволить даже одного нормального игрока купить а завосить шлак .так у нас своих брёвен хватает

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      Рейтинг: +22

      блага 23 августа 2015, 14:48

      Черчесов не у дел вот в очередной раз и лизнул

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      Рейтинг: +28

      Losharik 23 августа 2015, 12:55

      Понятно что без нормальных легионеров какое-то время чемпионат будет слабый...Но зато есть шанс проявить себя молодым футболистам

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Losharik 23 августа 2015, 14:26

      лошара а где они эти молодые игрочишки пока даже на горизонте не видно

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      Рейтинг: +10

      12Toti90 23 августа 2015, 11:54

      Денег стало просто меньше... лимит то тут причем?

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      Рейтинг: +146

      Serjinho 23 августа 2015, 10:57

      команд с игрой мало, потому что, например, спартак вынужден ставить в состав глушакова и комбаровых, это ли не прямое следствие говнолимита? о каком-то амкаре поет, который играет тогда, когда надо синиту

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 23 августа 2015, 10:12

      Я не согласен

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      Рейтинг: +244

      kara-mba 23 августа 2015, 08:22

      Меньше хороших исполнителей хуже игра. А исполнители полетели домой, на запад.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 23 августа 2015, 07:02

      Виноват, виноват , не говори что непонимаешь черкес

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