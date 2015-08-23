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    Тотти: «Рома» давно искала такого игрока, как Джеко»

    Нападающий итальянской «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением о своем новом партнере Эдине Джеко.

    «Джеко — очень классный нападающий, «Рома» искала такого форварда много лет. Эдин обладает большим опытом, играл за топ-клубы, он очень силен физически. Кроме того, Джеко уже неплохо изучил итальянский футбол. Задачи на сезон? Нужно сдержать слово и выкладываться без остатка в каждом матче. Мы хотим побеждать и получать удовольствие. Прошу болельщиков поддерживать команду в любой ситуации», - сказал Тотти.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.08.2015 00:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 23 августа 2015, 07:51

      В Роме много возрастных игроков. Среди них и Тотти. В таком составе им не выиграть Скудетто. Точечные усиления ничего не дадут. Необходим курс на омоложение. Тотти сам должен это понять. Пришло его время.

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