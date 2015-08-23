Тотти: «Рома» давно искала такого игрока, как Джеко»

Нападающий итальянской «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением о своем новом партнере Эдине Джеко.

«Джеко — очень классный нападающий, «Рома» искала такого форварда много лет. Эдин обладает большим опытом, играл за топ-клубы, он очень силен физически. Кроме того, Джеко уже неплохо изучил итальянский футбол. Задачи на сезон? Нужно сдержать слово и выкладываться без остатка в каждом матче. Мы хотим побеждать и получать удовольствие. Прошу болельщиков поддерживать команду в любой ситуации», - сказал Тотти.