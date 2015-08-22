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    Примера. «Атлетико» минимально одолел «Лас-Пальмас»

    Главному конкуренту «Реала» и «Барселоны» в борьбе за победу в испанском чемпионате в первом туре выпало сразиться с новичком турнира. Естественно, по возможностям и составу встретившиеся коллективы не ровня друг другу, поэтому были все основания ожидать уверенной победы от подопечных Диего Симеоне. Этого не случилось. Судьбу трех очков предопределил один-единственный мяч Антуана Гризманна, забитый на 16-й минуте.

    Чемпионат Испании. Примера. 1-й тур

    Атлетико (Мадрид) - Лас-Пальмас - 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 - Гризманн, 16.

    Атлетико: Облак, Х. М. Хименес, Хуанфран, Луис, Годин, Мендеш, Габи, Оливер (Корреа, 65), Коке, Гризманн (Гарсия, 81), Мартинес (Торрес, 59).

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2015 23:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 24 августа 2015, 00:48

      С победой! Удачи против Барсы!

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      Рейтинг: +11

      Матрасник_00 23 августа 2015, 08:03

      Да, не густо. Ждем уверенной победы над Севильей

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