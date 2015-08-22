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    Ловчев: «ЦСКА победил «Ростов» за счет фарта»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мыслями после матча шестого тура РФПЛ ЦСКА - «Ростов» (2:1).

    «За счет чего победил ЦСКА? Пожалуй, это фарт. И быстрота Ахмеда Мусы, особенно в конце игры. Сыграл также ход, который сделал Леонид Слуцкий, выдвинув на позицию центрального нападающего в концовке Понтуса Вернблума. Швед выиграл ряд важных единоборств. Но по большому счету ЦСКА сейчас мучается, а не играет. Армейцы как лидеры сезона должны спокойно и легко обыгрывать такие команды. Но что с «Рубином», что сейчас – победили на тоненького. Можно восхищаться этим, а можно спросить – что же вы раньше делали?

    Очень много сил армейцы отдают. Наверное, получают какую-то эмоциональную разрядку. Но со «Спортингом» на неделе будет игра на другом уровне. Сегодняшний ЦСКА меня не убедил, что он обязательно пройдет португальцев», - сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.08.2015 22:53
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 23 августа 2015, 09:57

      Бред, забили больше чем пропустили в 6 матчах подряд, отсюда и победы, бомжи и свиньи все бы отдали лишь бы даже так побеждать.

      -2
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 23 августа 2015, 08:25

      Это не фарт - это симбиоз тренерского искусства и мастерства футболистов.

      1
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 23 августа 2015, 08:09

      хрен кони бегемотные пройдут португалов, ничего позор в европе покруче проигрыша в рфпльке

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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > ЗЖМ 23 августа 2015, 10:08

      Крепись, вам в чемпе еще весь сезон позориться, а позора в еврокубках вообще никогда не бедет, ибо вы туда никогда не попадете. Надеюсь посмотреть на вас в фнл, удачи!

      0
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      Рейтинг: +75

      Pirboy71 23 августа 2015, 07:15

      Ещё один правдолюббббббббббббббббббб, фуууууу тошна, либизяка......

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 23 августа 2015, 07:10

      конский

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 23 августа 2015, 07:09

      Навоз

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      Рейтинг: +966

      Харченко 23 августа 2015, 05:17

      Победим и Спортинг со счетом 2-0 или 3-1 (поправка на серию Акинфеева).

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      Рейтинг: +13

      Red__Blue 23 августа 2015, 00:34

      Не важно, как победили, главное, что победили))

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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde > Red__Blue 24 августа 2015, 12:38

      Тебя грязь не смущает? Лишь бы 3 очка, а там плевать как команда играет?

      -1
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      Рейтинг: +32

      vitaliy777 22 августа 2015, 23:39

      Зачем вообще его в чем то убеждать?

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 22 августа 2015, 23:06

      Значит, будем надеяться, что в среду ЦСКА более чем крупно разубедит Ловчева в его опасениях

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