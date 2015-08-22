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    Муса: «Нет сомнений в правильности нашего второго гола»

    Нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса дал комментарий после матча шестого тура РФПЛ против «Ростова» (2:1).

    «Это был очень тяжелый матч, но мы боролись все 90 минут и в итоге смогли одержать победу. «Ростов» - очень хороший соперник, было очень нелегко обыграть его. Мы провели сегодня не лучший свой матч, но три добытых очка - это то, что по-настоящему имеет значение. Я не думаю, что они должны сомневаться в справедливости нашего второго гола. Мяч пересек линию, гол был забит по правилам», - заявил африканец.

    Источник: Р-Спорт

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    22.08.2015 22:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 августа 2015, 23:36

      А у болельщиков футбола(настоящего-спортивного
      ) есть.

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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 22 августа 2015, 22:32

      Как всегда, судья тащит мертвый цск.

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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > Pravdin_V 23 августа 2015, 10:14

      Вам ни судьи, ни ваш новый трениришка не помогут, ибо игрочишки то все равно не айс, да и традиции надо соблюдать (без чемпионств и потолок 6 место)

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 22 августа 2015, 22:21

      А кто африканцам разрешил в России чего то говорить и, к тому же, рассуждать и делать выводы. Они на это не способны. Пальмы в России не растут, кроме посаженных в ботанических садах и а кадках. Судья обеспечил коням, в очередной раз, победу.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Зенит 2015 22 августа 2015, 22:59

      Д-да, кто бы думал, что после "мегасейва" Лодыгина в матче с Краснодаром в момент второго гола зенитовские глоры станут лютыми расистами

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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > Зенит 2015 23 августа 2015, 10:11

      А тебе тоже слова не давали, а ты гонишь тут, расюга!

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      Рейтинг: +32

      Патриот777 22 августа 2015, 22:21

      муса молодец, гол честный

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > Патриот777 22 августа 2015, 22:27

      К голу мусика вопросов нет. Только из офсайда, наверное. Вот 100% пенальти не поставил арбитр, да и другому коненегру из соседнего племени карточку за симуляцию не дал. И много ещё судейских ошибок в конскую пользу. не говорю что купили, пока. Скорее всего арбитр всё делал по привычке. Ведь уже лет пять как положено коней, вместе с бегемотиком, из болота вытаскивать.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Зенит 2015 22 августа 2015, 23:02

      Про зенитовские голы из офсайда, симуляции "Хулька", купленные матчей а-ля "Зенит" - "Уфа" кто-то явно позабыл. А уж как тащили-то "Зенит" в позапрошлом году... В особенности когда ЦСКА выдал серию побед и кое-кого оставлял с носом. Что справедливо, таки с ним и оставил)

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