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    Новосельцев: «Так судить нельзя»

    Защитник «Ростова» Иван Новосельцев дал комментарий по поводу судейства петербуржца Кирилла Левникова в матче шестого тура РФПЛ против московского ЦСКА (1:2).

    «Я никогда не критиковал судейство, но второй гол ЦСКА забил чисто из-за нарушения. Я был первым на мяче, меня толкнули в спину. Почему всем составом атаковали Левникова? Пытались доказать, что нельзя так судить. «Ростов» – не та команда, которая будет ныть и предъявлять претензии по каждому поводу. Не может такого быть, что все бегут к арбитру просто так», - сказал игрок.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.08.2015 21:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +966

      Харченко 23 августа 2015, 06:14

      Ваня, не заслужил ты право критиковать судей. Пока.

      0
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      Рейтинг: +24

      tims 23 августа 2015, 01:10

      Как раз ростовчане и вели себя как бабы базарные. Тебе, Новлосельцев, лучше бы было нормально играть и развить случайный успех. А вонять после драки может даже амёба (хотя незнаю дерутся они или нет)...

      -1
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      Рейтинг: +77

      bezymec 22 августа 2015, 23:29

      Это Гинер все Купил!Скоты!Еб...ь Коней Еб...ь!Ростовский Сельмаш!

      1
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 22 августа 2015, 22:37

      Когда-нибудь за все эти махинации спросят, и пострадает клуб и болельщики,а Гинер уже будет где-нибудь в Израиле. Интересно кто-нибудь из младшего поколения коней осознает чем это может вылиться в будущем?

      0
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > Pravdin_V 23 августа 2015, 10:17

      Вы свои подозрения заныкайте куда подальше, зависть она такая, вредная для свиных нервов.

      -1
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      Рейтинг: +119

      nitto 22 августа 2015, 22:13

      Ну Новосельцеву явно виднее как надо судить

      0
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      Рейтинг: +60

      pul 22 августа 2015, 21:38

      ты тормоз..

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      Рейтинг: +801

      Dizgen > pul 22 августа 2015, 21:50

      сам ты тормоз

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