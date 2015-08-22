Молодежное первенство. «Краснодар» оказался сильнее «Мордовии»

В поединке шестого тура молодежного первенства РФПЛ «Краснодар» переиграл саранскую «Мордовию». Победа «быков» получилась волевой. В концовке первого тайма счет открыл игрок гостей Сергей Ширшиков, но уже на старте второй половины южане выровняли положение усилиями Владислава Брагина. Окончательный счет на 64-й минуте установил Дмитрий Воробьев. Добавим, что на 30-й минуте у «Краснодара» был удален Максим Старков, а уже по завершении основного времени матча красную карточку получил саранчанин Сергей Учелькин.

Первенство России среди молодежных команд. 6-й тур

Краснодар (мол.) - Мордовия (мол.) (Саранск) - 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Ширшиков, 43; 1:1 - Брагин, 48; 2:1 - Воробьев, 64 (с пенальти).