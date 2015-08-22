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    Слуцкий: «У «Ростова» десять человек находятся за линией мяча»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итог матчу шестого тура РФПЛ против «Ростова» (2:1).

    «Случилось так, что пропустили быстрый гол от такой оборонительной команды, как «Ростов». Тяжело взламывать зоны, когда у соперника десять человек находится за линией мяча. Единственным вариантом усиления атаки по ходу игры у нас был выход Понтуса Вернблума. Он должен был продавливать центральную зону. Это себя оправдало: швед принял участие в обеих голевых атаках. Нашего же состояния не хватало, чтобы привычными способами вскрыть такую качественно обороняющуюся команду», - сказал наставник.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    22.08.2015 20:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18

      zoomorfobr 22 августа 2015, 22:04

      Слуцкий гений. Вернблума в нападение, ставка сработала

      0
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      Рейтинг: +3676

      lordmrv 22 августа 2015, 21:50

      страшно, что у нас такой тренер сборной.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 августа 2015, 21:42

      А у вас судьи-так что не скулил бы.

      0
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 22 августа 2015, 20:42

      Командное движение у Ростова на порядок сильнее. Естественно тяжело, привыкли на индивидумах выезжать.

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