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    Молодежное первенство. «Локомотив» одолел «Уфу»

    В поединке шестого тура Первенства России среди молодежных команд встретились «Уфа» и «Локомотив». Хозяева матча сподобились на быстрый гол, который забил Илья Блинников, но затем на поле и на табло солировали только «железнодорожники». Всего в воротах уфимца Андрея Лунева побывало три мяча. «Локомотив» после игры продолжил идти в лидерах турнира, а башкирцы — в аутсайдерах.

    Первенство России среди молодежных команд. 6-й тур

    Уфа (мол.) - Локомотив (мол.) (Москва) - 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 - Блинников, 9; 1:1 - Галаджан, 68; 1:2 - Махатадзе, 75; 1:3 - Галаджан, 80.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2015 20:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 22 августа 2015, 21:14

      Молодцы!!!!!!!!!!!

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