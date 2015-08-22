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    Рейнгольд: «Спартак» на правильном пути»

    Ветеран московского «Спартака» Валерий Рейнгольд дал оценку красно-белым после субботнего матча шестого тура РФПЛ против пермского «Амкара» (3:1).

    «Доволен игрой «Спартака» в матче с «Амкаром». Сейчас красно-белые действуют в такой манере, какой раньше придерживались десятки поколений спартаковцев. Дмитрий Аленичев и его тренерский штаб строят абсолютно новую команду. Они знают, чего хотят, а футболисты выполняют свою работу. Конечно, есть ошибки, но без ошибок не бывает командной игры. Такой игры и такого отношения к делу, например, при Валерие Карпине мы не видели. Все игроки «Спартака» в матче с «Амкаром» действовали достойно, но особенно мне понравились Юра Мовсисян и Квинси Промес. В «Спартаке» в данный момент забивают практически одни и те же футболисты. Это наводит на мысль, что игроки клуба доверяют друг другу, а с командным духом все хорошо. Думаю, «Спартак» на правильном пути», - заявил эксперт.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.08.2015 19:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 23 августа 2015, 21:26

      При Карпине было два серебра и одна бронза, Вот когда Дмитрий добъётся большого чем Валера тоесть выеграет золото тогда и оды можно будет петь пока это всё лирека и от лидера уже отрыв большой

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      Рейтинг: +10

      vyaceslav 23 августа 2015, 00:27

      Речь идёт ни о том, станет Спартак чемпионом, или нет. Главное он показывает игру, которую приятно смотреть всем болельщикам футбола.
      Но Аленичев немного здерживает игру, своими заменами, добиваясь результата. Может и правильно, но хотелось бы более весёлого футбола.

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      Рейтинг: +22

      Balbes77773 22 августа 2015, 21:14

      В позапрошлом году до зимы спартак тоже был хорош,даже очень хорош,но...зимние разговоры о чемпионстве обернулись пшиком...катострофой даже...так,что посмотрим-поглядим)

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