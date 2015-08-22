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    РФПЛ. ЦСКА вырвал победу в игре против «Ростова»

    В важнейшее лигочемпионское противостояние против лиссабонского "Спортинга" у "армейцев" вклинился рядовой календарный матч РФПЛ против "Ростова", который, по словам самих южан, готовится удивлять. Для подопечных Курбана Бердыева отчетный матч, по сути дела, стал первым в турнире против поистине сильного соперника. Начало игры полностью осталось за гостями, ведь им удалось забить. Отличился Сердар Азмун, который ни в какую не захотел возвращаться в "Рубин", но зато приносит пользу ростовчанам. В перерыве Ахмед Муса пообещал исправить ситуацию и за свои слова ответил. Именно он на 66-й минуте счет сравнял и подарил команде шансы на три очка. Они были реализованы на 88-й минуте Аланом Дзагоевым.

    Подопечные главного тренера сборной России продолжают идти без потерь в соревновании.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

    ЦСКА (Москва) - Ростов (Ростов-на-Дону) - 2:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 — Азмун, 10; 1:1 - Муса, 66; 2:1 - Дзагоев, 88.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Дзагоев, Тошич (Вернблум, 63), Натхо, Еременко, Думбия, Муса.

    Ростов: Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Баштуш, Навас, Гацкан, Калачев, Канга, Могилевец, Азмун (Ю Бен Су, 74), Бухаров (Полоз, 70).

    Предупреждения: Могилевец, 38; Бухаров, 52.

    Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2015 19:50
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    Комментарии109
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    • ...
      Рейтинг: +38

      OLESOCC 23 августа 2015, 11:23

      Гинннер, купи себе совесть!..

      1
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 23 августа 2015, 10:12

      Браво ЦСКА,с победой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      SARKAZ 2011 23 августа 2015, 09:57

      Господа! Для начала перестаньте ругаться и насиловать друг-друга бессмысленными оскорблениями. Уровень культуры просто убийственный! Я уж не говорю про знание русского языка. А проблемы в нашем футболе начались не вчера. После "бронзы" "Рубина" в 2003 на стадион не хожу. Не хочу за бесстыдный фарс ещё и деньги платить. Мне кажется, надо "голосовать" ногами и кошельком. В противном случае так и будем обсуждать исключения из "Правил" и обливать друг-друга грязью.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 23 августа 2015, 07:11

      Навоз

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 23 августа 2015, 07:10

      конский

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 23 августа 2015, 00:39

      А, ведь ничейка была бы более справедливой..

      -1
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      Рейтинг: +24

      tims > Таганский 23 августа 2015, 00:53

      А по-моему, было бы справедливей 3:1 или 4:1. Но Думбие пока не везёт, да и дали отдохнуть некоторым игрокам перед матчем со "Спортингом" (скамейка у ЦСКА короткая, к сожалению)...

      1
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      ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский > tims 23 августа 2015, 01:21

      Каждый со своей колокольни..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Харченко > tims 23 августа 2015, 05:33

      Думбия пусть на Спортинге отыграется.

      2
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      Рейтинг: +28

      Spark333 23 августа 2015, 00:05

      ЦСКА-Чемпион!!!

      0
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      Рейтинг: +103

      skainet 22 августа 2015, 23:33

      дажали таки )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      zarubin_dmitry > skainet 22 августа 2015, 23:47

      Судью поплыл ,после того .как не дал штрафной после очевидного фола перед штрафной на тошиче , затем свистел в оду сторону ....

      -1
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      Рейтинг: +32

      Патриот777 22 августа 2015, 22:15

      цска с победой

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      OLESOCC > Патриот777 23 августа 2015, 11:22

      Судью с победой. Цысыка снова отскочили, увы ...

      1
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      Рейтинг: +9

      Oliver Kahn 007 22 августа 2015, 22:08

      Ребята,давайте жить дружно(с)

      1
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      Рейтинг: +9

      Oliver Kahn 007 > Nekit92 22 августа 2015, 22:11

      ну вот и хорошо,спасибо!)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      zarubin_dmitry > Oliver Kahn 007 22 августа 2015, 23:50

      Тогда спортинг пройдите.

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