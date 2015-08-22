РФПЛ. «Спартак» в гостях обыграл «Амкар»

«Спартак» сумел прервать свою проигрышную серию в Перми. Красно-белые вышли вперед еще в первом тайме благодаря голу Мовсисяна. Уже во втором тайме "Спартак" увечил свой отрыв до трех мячей благодарю дублю Промеса. Под конец встречи у «пермяков» отличился Гол.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

Амкар (Пермь) - Спартак (Москва) - 1:3 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Мовсисян, 20, 0:2 – Промес, 66, 0:3 – Промес, 72, 1:3 – Гол, 78.