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    РФПЛ. «Спартак» в гостях обыграл «Амкар»

    «Спартак» сумел прервать свою проигрышную серию в Перми. Красно-белые вышли вперед еще в первом тайме благодаря голу Мовсисяна. Уже во втором тайме "Спартак" увечил свой отрыв до трех мячей благодарю дублю Промеса. Под конец встречи у «пермяков» отличился Гол.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

    Амкар (Пермь) - Спартак (Москва) - 1:3 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Мовсисян, 20, 0:2 – Промес, 66, 0:3 – Промес, 72, 1:3 – Гол, 78.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2015 17:05
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 23 августа 2015, 13:57

      Изменения в этом году на лицо. Дмитрий Анатольевич все правильно делает!

      -1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 23 августа 2015, 05:26

      С победой, Спартак!

      0
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      Рейтинг: +10

      vyaceslav 23 августа 2015, 00:38

      Конечно хотелось бы более весёлой игры на протяжении всей игры. Но Аленичев немного сушит игру своими заменами, переживая за результат и это портит общую картину. Может и правильно, но хотелось бы более уверенной игры и не суетиться, особенно после пропущенного мяча.

      0
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      Рейтинг: +24

      Premium 22 августа 2015, 22:12

      "спартак" в гостях купил "амкар"

      0
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      Рейтинг: +10

      PavelK82 22 августа 2015, 21:54

      Наконец-то за последние лет 7, не стыдно смотреть, начали брать очки там где надо. Конечно это не чемпионская игра, до нее еще далеко, но зато не надо последние 10-15 минут рвать волосы на теле, где они еще остались. Другим фанам, не надо болеть против Спартака, болейте за свои клубы или вы просто завистливые люди. Дмитрию Анатольевичу успеха, продолжайте в том же духе и чемпионство не за горами.

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      Рейтинг: +369

      Грибовар 22 августа 2015, 21:37

      Щас вовсю начнутся диферамбы в адрес Спартака,разговоры о чемпионстве)))Как будто лидера обыграли,гранда!!!)))Спартак с заслуженной победой!!)

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Грибовар 22 августа 2015, 21:40

      Зато сами-без очевидной помощи судей-не то что у некоторых.

      0
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      Рейтинг: +801

      Dizgen > Грибовар 22 августа 2015, 21:56

      зато по честному без судей

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      Рейтинг: +24

      Premium > Dizgen 22 августа 2015, 22:28

      судьи дорого, амкар дёшево

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 22 августа 2015, 20:20

      ПОСМОТРЕЛ цдка толкь очто ,чтоыб сравнить.а сравнивать то не с чем.ПРАВДА есть- СУДЬЯ конечн опомогает коням вовсю... А СПАРТАК С ПОБЕДОЙ!!ВОТ ОНИ НАСТОЯЩИЕ ЧЕМПИОНЫ....

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      Рейтинг: +369

      Грибовар > РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 22 августа 2015, 21:34

      Ну да,в очном противостоянии,увидели,кто чемпион!!))

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      Рейтинг: +3676

      lordmrv > Грибовар 22 августа 2015, 21:37

      ты прав. счастье оно есть. посмотрим как оно придет в игре со спортингом. я 10 тыщ на его победу поставил)))

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      Рейтинг: +119

      nitto > lordmrv 22 августа 2015, 23:02

      деньги на ветер

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 22 августа 2015, 19:35

      Ну вот, а Ребров боялся

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      Рейтинг: +2364

      bzfar 22 августа 2015, 18:54

      Хорошая победа! Отличные голы. Жду когда начнутся навесы в штрафную доходить на Зе Луиша, так как этот парень выпрыгивает потрясающе. Нужно использовать этот вариант и наигрывать стандарты.

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      Рейтинг: +136

      Dodge87 22 августа 2015, 18:40

      ну спартак преображается...если еще и купим кого то на левый фланг атаки,то будет огонь,мне нравится то ,что аленичев в игре с командами ,с которыми надо брать 3 очка ставит 2 нападающих,сегодня тактика себя оправдала,нельзя давать командам уровня амкара шанса почувствовать игру...пора покупать ЗИНЧЕНКО!!!слева он будет рвать...а на данный момент цыска горит ростову 0-1!!!

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