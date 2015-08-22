АПЛ. «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» разошлись миром

«Манчестер Юнайтед» потерял свои первые очки в чемпионате. С первых минут подопечные Луи Ван Гаала смотрелись лучше «сорок», но мяч не хотел идти в ворота.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 3-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" - 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча