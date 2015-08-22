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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» разошлись миром

    «Манчестер Юнайтед» потерял свои первые очки в чемпионате. С первых минут подопечные Луи Ван Гаала смотрелись лучше «сорок», но мяч не хотел идти в ворота.

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 3-й тур

    "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" - 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2015 16:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +136

      Dodge87 22 августа 2015, 18:47

      ван гаал слишком осторожен..неужели он не может понять ,что с такими командами надо играть в 2 напа,только после выхода чичарито обострилась впереди игра...но сама игра скучна ,в контратаку не бегут,не атакуют совершенно если вся команда не перешла на другую половину соперника...мне кажется с такой игрой ловить нечего...слишком трусливо стал играть МЮ,давления совершенно нет на ворота соперника!!парв был моуриньо говоря что можно катать все 90 минут мячик и при этом не выиграть матч

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      Рейтинг: +55

      DarkLight_2000 > Dodge87 22 августа 2015, 23:42

      что интригант Жозе, когда говорил эти слова имел ввиду точно не МЮ. Во вторых, как не атакуют, в первые пол часа игры Ньюкасл вообще ничего сделать не мог, просто не выходил со своей половины поля. Волнует другое, реализации нет, очевидно что кэп стареет, не хочется признавать но Руни уже не тот. Так что напрашивается хороший исполнитель впереди, лично я жду Мюллера и в принципе больше никто и не нужен. С обороной всё в порядке, по крайней мере взаимодействие наблюдается , да и ошибок не много. Так что Жозе на сегодня от МЮ отстаёт уже прилично, а значит пора начинать катать мяч....

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 22 августа 2015, 16:55

      Очередная совершенно скучная игра в исполнении МЮ,если в первых двух турах отскочили,то дальше будет только хуже,так и не понял я до сих пор,какую философию прививает ЛВГ.

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      Рейтинг: +55

      DarkLight_2000 > джон базелон 23 августа 2015, 07:57

      Что значит отскочили? Объясните уважаемый, как нужно сыграть МЮ, чтобы люди тупо перестали критиковать. Говорю тупо, потому как нет логики в ваших словах. Побеждают при невнятной игре, но дают результат - отскочили. Играют прилично, но при этом не дают результат - вообще игры нет. Бред какой то, все поснят МЮ Фергюсона и отталкиваются от тех воспоминаний, но его больше нет у руля, пришел новый человек. Строится новая команда, надо понимать господа критики!!!

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