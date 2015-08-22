АПЛ. «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» разошлись миром

ван гаал слишком осторожен..неужели он не может понять ,что с такими командами надо играть в 2 напа,только после выхода чичарито обострилась впереди игра...но сама игра скучна ,в контратаку не бегут,не атакуют совершенно если вся команда не перешла на другую половину соперника...мне кажется с такой игрой ловить нечего...слишком трусливо стал играть МЮ,давления совершенно нет на ворота соперника!!парв был моуриньо говоря что можно катать все 90 минут мячик и при этом не выиграть матч
«Манчестер Юнайтед» потерял свои первые очки в чемпионате. С первых минут подопечные Луи Ван Гаала смотрелись лучше «сорок», но мяч не хотел идти в ворота.
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 3-й тур
"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" - 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча