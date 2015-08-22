Черышев не попал в заявку «Реала» на матч со «Спортингом»

Нападающий «Реала» Денис Черышев не попал в список футболистов, которые отправятся в Хихон на матч первого тура чемпионата Испании против «Спортинга».

Заявка «Реала» на матч: Касилья, Навас, Рубен Яньес, Варан, Пепе, Рамос, Марсело, Карвахаль, Данило, Начо, Кроос, Хамес, Бэйл, Касемиро, Ковачич, Модрич, Иско, Роналду, Васкес, Хесе.

Напомним, что вчера Черышева вызвали в сборную на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2016 против Швеции и Лихтенштейна.