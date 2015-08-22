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    Черышев не попал в заявку «Реала» на матч со «Спортингом»

    Нападающий «Реала» Денис Черышев не попал в список футболистов, которые отправятся в Хихон на матч первого тура чемпионата Испании против «Спортинга».

    Заявка «Реала» на матч: Касилья, Навас, Рубен Яньес, Варан, Пепе, Рамос, Марсело, Карвахаль, Данило, Начо, Кроос, Хамес, Бэйл, Касемиро, Ковачич, Модрич, Иско, Роналду, Васкес, Хесе.

    Напомним, что вчера Черышева вызвали в сборную на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2016 против Швеции и Лихтенштейна.

    Источник: ФК «Реал»

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    22.08.2015 16:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18

      ВеRt@/\ьФm 22 августа 2015, 20:29

      Жаль конечно, может лучше опять в аренду сходит. Мы хоть на него посмотрим и побалеем ведь такой талант не должен проподать. 100% есть желающие его взять в европейский чемпионат

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      Рейтинг: +224

      Ele13 22 августа 2015, 18:46

      Мне кажется, лучше бы Денису играть в клубе поскромнее. Всё-таки в Реале он пока даже не игрок ротации, а запаса.

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      Рейтинг: +966

      Харченко 22 августа 2015, 16:37

      Ну не игрок он уровня Реала.

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