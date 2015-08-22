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    Моуринью: «Убедил Педро перейти в «Челси» за одну минуту»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал, как он убедил бывшего игрока «Барселона» Педро перейти в лондонский клуб.

    «Эта была буквально минутная беседа. Я спросил: «Правда, что ты уходишь из «Барселоны»?». Он ответил: «Да, это действительно так. Я люблю этот клуб. Это мой дом, но настало время двигаться дальше». Затем я спросил: «А ты уже подписал контракт с кем-нибудь?». Он ответил: «Практически, но еще не подписал». Я тут же спросил его: «Ты хочешь стать игроком «Челси»?». Он сказал: «Да!». Разговор длился одну минуту. Я сразу же сказал людям в клубе, которые ответственны за финансовую часть, что он еще не подписал ни с кем контракт. Я не думал, что он когда-нибудь покинет «Барселону», - сказал Моуринью.

    Источник: 101greatgoals.com

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    22.08.2015 14:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      Князь Дишнинский 22 августа 2015, 20:54

      какой идиот не согласится играть в Челси.

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 22 августа 2015, 19:09

      как всегда гнусно пытается выдавить максимум из ситуации, как он думает, действуя на нервы сразу и Му и Барсе )), какой же гнилой тип.

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      Рейтинг: +86

      SuperDeco 22 августа 2015, 15:22

      Удачи тебе,Педро

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