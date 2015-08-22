Моуринью: «Убедил Педро перейти в «Челси» за одну минуту»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал, как он убедил бывшего игрока «Барселона» Педро перейти в лондонский клуб.

«Эта была буквально минутная беседа. Я спросил: «Правда, что ты уходишь из «Барселоны»?». Он ответил: «Да, это действительно так. Я люблю этот клуб. Это мой дом, но настало время двигаться дальше». Затем я спросил: «А ты уже подписал контракт с кем-нибудь?». Он ответил: «Практически, но еще не подписал». Я тут же спросил его: «Ты хочешь стать игроком «Челси»?». Он сказал: «Да!». Разговор длился одну минуту. Я сразу же сказал людям в клубе, которые ответственны за финансовую часть, что он еще не подписал ни с кем контракт. Я не думал, что он когда-нибудь покинет «Барселону», - сказал Моуринью.