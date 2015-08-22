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    Моуринью: «Де Брюйне каждый день стучался в дверь и жаловался, что хочет уйти»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал, что считает продажу бывшего полузащитника клуба Кевина Де Брюйне в «Вольфсбург» правильным решением.

    «Если игрок каждый день стучит в дверь и жалуется, что хочет уйти, то нужно принимать решение. «Челси» сделал все абсолютно верно. Если бы немотивированный и несчастливый Де Брюйне остался бы здесь, мы бы продали его через год, а в этом случае получили бы в два раза меньше. Конечно, если кто-то заплатит за него столько, сколько бы заплатили за Роналду или Месси, то всему миру будет казаться, что мы приняли неправильное решение, продав его. Но если бы он был в «Челси», то не достиг бы нынешнего уровня. Он был расстроенным ребенком, который ужасно тренировался. Кевин не был готов бороться за место в составе», - сказал наставник «Челси».

    Напомним, что недавно сообщалось, что хавбек согласовал с «Манчестер Сити» условия личного контракта.

    Источник: ESPN Soccernet

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    22.08.2015 13:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      Zidan√1 22 августа 2015, 16:00

      Да подтягивал бы уже молодняк.есть ведь норм игроки,я болела Челси,но этот Маур достаёт нереально.Клопп и Анчи в разы лучше особенного.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 22 августа 2015, 14:05

      в Челси вообще любому молодому игроку тяжело бороться за основу,видать Маур знает,что говорит.

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