Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хендерсон может пропустить матч с «Арсеналом»

    Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Джордан Хендерсон может пропустить матч третьего тура Английской Премьер-Лиги против «Арсенала».

    «Мы наблюдаем за восстановлением Джордана каждый день. В ближайшие 48 часов будем смотреть за его состоянием, после чего решим, сможет ли он сыграть», - рассказал наставник.

    Напомним, на матч второго тура против "Борнмута" Хендерсон вышел с травмой ноги, но сумел отметиться голевой передачей.

    Источник: Liverpool Echo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2015 12:14
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      NAKENA 24 августа 2015, 15:02

      хендо очень нужен!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11