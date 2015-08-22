Хендерсон может пропустить матч с «Арсеналом»

Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Джордан Хендерсон может пропустить матч третьего тура Английской Премьер-Лиги против «Арсенала».

«Мы наблюдаем за восстановлением Джордана каждый день. В ближайшие 48 часов будем смотреть за его состоянием, после чего решим, сможет ли он сыграть», - рассказал наставник.

Напомним, на матч второго тура против "Борнмута" Хендерсон вышел с травмой ноги, но сумел отметиться голевой передачей.