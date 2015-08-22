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    Видеотрансляция матча «Амкар» - «Спартак» - на «Бомбардире»

    Шестой тур Российской Премьер-Лиги вчера стартовал встречей «Терека» и «Динамо» (1:1), а первым матчем сегодняшнего игрового дня станет «Амкар» - «Спартак».

    У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Амкар» - «Спартак». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 15:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2015 11:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 22 августа 2015, 16:41

      МОВС НЕ ТО МОВС НЕ ТОТ...НОРМАЛЬНЫЙ НАП... РАНО ЗАМЕНИЛИ....НО ТУТ НА СЦЕНУ ВЫШЕЛ ПРОМЕС

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100

      borsch123 22 августа 2015, 15:28

      Совсем обнаглели.По НТВ-ПЛЮС Спорт Плюс кажут,он бесплатный.

      0
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      Рейтинг: +36

      salonik 22 августа 2015, 14:16

      Я лучше воспользуюсь Sopcast TV

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