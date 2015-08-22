Пепе: «Более великого клуба, чем «Реал» просто нет»

Защитник «Реала» Пепе прокомментировал продление контракта с мадридским клубом до 2017 года.

«Играть за «Реал» всегда было моей мечтой, так что, подписав новый контракт, я добился своей цели. Переход в этот клуб стал самым главным событием моей спортивной карьеры.

«Реал» дал мне все, и я надеюсь, что до 2017 года смогу доставлять болельщикам повод для радости. Мы все хотим добиться максимально возможных успехов.

Я помню, как подписывал первый контракт с «Реалом» девять лет назад, такие моменты никто не забывает. Когда тебе звонят из такого клуба, невольно чувствуешь, что выполнил свое предназначение. Ведь более великого клуба, чем «Реал» просто нет», – сказал Пепе.

Пепе продлил контракт с «Реалом»