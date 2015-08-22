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    Пепе: «Более великого клуба, чем «Реал» просто нет»

    Защитник «Реала» Пепе прокомментировал продление контракта с мадридским клубом до 2017 года.

    «Играть за «Реал» всегда было моей мечтой, так что, подписав новый контракт, я добился своей цели. Переход в этот клуб стал самым главным событием моей спортивной карьеры.

    «Реал» дал мне все, и я надеюсь, что до 2017 года смогу доставлять болельщикам повод для радости. Мы все хотим добиться максимально возможных успехов.

    Я помню, как подписывал первый контракт с «Реалом» девять лет назад, такие моменты никто не забывает. Когда тебе звонят из такого клуба, невольно чувствуешь, что выполнил свое предназначение. Ведь более великого клуба, чем «Реал» просто нет», – сказал Пепе.

    Пепе продлил контракт с «Реалом»

    Источник: Sports.ru

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    22.08.2015 11:20
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