«Манчестер Юнайтед» намерен вступить в переговоры по Неймару

«Манчестер Юнайтед» после неудачи с трансфером Педро обратил внимание на другого нападающего «Барселоны» - Неймара, сообщает The Sun. В ближайшее время представители манкунианцев намерены встретиться с руководством сине-гранатовых.

Напомним, что «МЮ» вел переговоры с Педро, но тот в последний момент подписал контракт с «Челси».

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