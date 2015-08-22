«Манчестер Юнайтед» намерен вступить в переговоры по Неймару

O Globo:Манчестер Юнайтед предложил 190 миллионов евро за Неймара [стоимость выкупа его контракта]. Пользователь из Бразилии отмечает, что O Globo в плане надежности похожа на BBC
«Манчестер Юнайтед» после неудачи с трансфером Педро обратил внимание на другого нападающего «Барселоны» - Неймара, сообщает The Sun. В ближайшее время представители манкунианцев намерены встретиться с руководством сине-гранатовых.
Напомним, что «МЮ» вел переговоры с Педро, но тот в последний момент подписал контракт с «Челси».
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