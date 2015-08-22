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    «Манчестер Юнайтед» намерен вступить в переговоры по Неймару

    «Манчестер Юнайтед» после неудачи с трансфером Педро обратил внимание на другого нападающего «Барселоны» - Неймара, сообщает The Sun. В ближайшее время представители манкунианцев намерены встретиться с руководством сине-гранатовых.

    Напомним, что «МЮ» вел переговоры с Педро, но тот в последний момент подписал контракт с «Челси».

    Трансферные слухи. Промес готов стать заменой Де Брюйне, Мхитарян согласился перейти в «Ливерпуль»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2015 10:35
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +10

      Deadpool_mazafaka 24 августа 2015, 21:09

      O Globo:Манчестер Юнайтед предложил 190 миллионов евро за Неймара [стоимость выкупа его контракта]. Пользователь из Бразилии отмечает, что O Globo в плане надежности похожа на BBC

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      Рейтинг: +10

      Deadpool_mazafaka 24 августа 2015, 21:09

      Примечание #2: Сумму клаусулы должен будет внести на счет сам игрок.

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      Рейтинг: +10

      Deadpool_mazafaka 24 августа 2015, 21:09

      O Globo: На прошлой неделе Вудворд приезжал для переговоров по трансферу Неймара. Он предложил Барселоне заплатить напрямую 190 миллионов евро, за которые можно выкупить контракт бразильца. Барселона отказалась. [Примечание: Согласие клуба не обязательно потребуется, если чиновники Юнайтед выплатят клаусулу через испанскую ФА].

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      Рейтинг: +11

      Zidan√1 23 августа 2015, 10:57

      Очередной вброс инфы.

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 23 августа 2015, 00:30

      И какой смысл Барсе расставаться с Неймаром? Тем более после ухода Педро. Идиотизм.

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      Рейтинг: -6

      artturchik 22 августа 2015, 17:49

      не купят, разве что за космическую цену) от 80 лям)

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      Рейтинг: +26

      escudete 22 августа 2015, 17:02

      Кокорин норм вариант для мю!

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      Рейтинг: +29

      arsen09 22 августа 2015, 15:31

      Ну бред же !

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      Рейтинг: +10

      sherzod_jon 22 августа 2015, 14:33

      Van Gaal ti Dal...b da?

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      Рейтинг: +10

      памир 22 августа 2015, 13:44

      ДААААААААААААААААААААА.

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