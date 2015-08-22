Де Брюйне согласовал с «Манчестер Сити» условия личного контракта

Полузащитник «Вольфсбурга» Кевин Де Брюйне договорился с «Манчестер Сити» о личном контракте, сообщает The Guardian. В ближайшее время стороны завершат сделку.



Ранее сообщалось, что английский клуб заплатит за 24-летнего бельгийца 50 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что хавбек будет получать 10 миллионов евро в год.

Де Брюйне перешел в «Вольфсбург» из «Челси» год назад, в минувшем сезоне хавбек сборной Бельгии провел за клуб 34 матча в чемпионате Германии, забил 10 голов и сделал 20 результативных передач. Помимо этого Де Брюйне принял участие в 11 играх Лиги Европы, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.