Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Де Брюйне согласовал с «Манчестер Сити» условия личного контракта

    Полузащитник «Вольфсбурга» Кевин Де Брюйне договорился с «Манчестер Сити» о личном контракте, сообщает The Guardian. В ближайшее время стороны завершат сделку.

    Ранее сообщалось, что английский клуб заплатит за 24-летнего бельгийца 50 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что хавбек будет получать 10 миллионов евро в год.

    Де Брюйне перешел в «Вольфсбург» из «Челси» год назад, в минувшем сезоне хавбек сборной Бельгии провел за клуб 34 матча в чемпионате Германии, забил 10 голов и сделал 20 результативных передач. Помимо этого Де Брюйне принял участие в 11 играх Лиги Европы, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2015 10:14
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20

      REKORDMEISTER 22 августа 2015, 18:51

      В Англии он не сможет показывать такой результат как в Германии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      REKORDMEISTER 22 августа 2015, 18:50

      Вот уроды не дают волкам прогресировать у де бруйне не будет игровой практики будет лавку греть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Serjinho 22 августа 2015, 13:56

      для борьбы за 4-е место пойдет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      satybaldyev_sergey 22 августа 2015, 12:52

      вот Челси локти кусает щас!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -94

      Woodbreak 22 августа 2015, 10:23

      Ненавижу МС, заколебали скупать всех моих любимцев.
      Горите в аду, недокоманда

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11