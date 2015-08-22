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    Венгер: «Я не готов покупать игроков, которые не сильнее имеющихся»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, рассказывая о комплектовании команды, посетовал на нехватку топ-форвардов в современном футболе.

    «В мировом футболе ощущается нехватка топ-форвардов, денег много – высококлассных игроков мало. В настоящее время в Европе примерно 15 клубов с колоссальными финансовыми ресурсами, у них нет проблем с деньгами и нет необходимости продавать игроков.

    Я бы не сказал, что нынешняя трансферная кампания меня разочаровывает, поскольку я всегда больше сосредоточен на развитии своей команды, своих игроков. Я не против покупок, если те действительно усиливают команду. Но я не готов покупать игроков, которые не сильнее имеющихся.

    А у нас на каждой позиции сильные футболисты», – подчеркнул Венгер.

    Источник: Sports.ru

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    22.08.2015 09:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1532

      starche 22 августа 2015, 10:29

      И это правильно.

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