Венгер: «Я не готов покупать игроков, которые не сильнее имеющихся»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, рассказывая о комплектовании команды, посетовал на нехватку топ-форвардов в современном футболе.

«В мировом футболе ощущается нехватка топ-форвардов, денег много – высококлассных игроков мало. В настоящее время в Европе примерно 15 клубов с колоссальными финансовыми ресурсами, у них нет проблем с деньгами и нет необходимости продавать игроков.

Я бы не сказал, что нынешняя трансферная кампания меня разочаровывает, поскольку я всегда больше сосредоточен на развитии своей команды, своих игроков. Я не против покупок, если те действительно усиливают команду. Но я не готов покупать игроков, которые не сильнее имеющихся.

А у нас на каждой позиции сильные футболисты», – подчеркнул Венгер.