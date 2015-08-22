Мирзов: «Мы полностью контролировали ход матча, но не хватило победного гола»

Полузащитник «Терека» Резиаун Мирзов прокомментировал игру 6-го тура Чемпионата России против «Динамо» (1:1).

«Мы полностью контролировали ход матча, у нас были опасные моменты и хорошие подходы к воротам соперников. В первом тайме упустили один момент, когда после прострела нам забили. А так, в целом, игра нам давалась. Все получалось, единственное, не получилось забить больше.

Думаю, что счет несправедлив. Это уже третий домашний матч, в котором мы полностью контролируем ход игры, но не хватает победного гола. Хотели добиться победы. Будем работать еще на тренировках.

Честно говоря, я не доволен своей игрой. Минуте на десятой я подвернул ногу и играл через боль. Дотерпел до перерыва, а потом попросил замену. Не все получалось. Сейчас нога побаливает. Сделаем МРТ, будет видно, что там», - сказал Мирзов.

РФПЛ. «Терек» - «Динамо». Голы