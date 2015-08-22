Хоэль Кэмпбелл может продолжить карьеру в «Лацио»

Нападающий «Арсенала» Хоэль Кэмпбелл может стать игроком «Лацио», информирует Football Italia. Бело-голубые заинтересовались 23-летним игроком после травм Филипа Джорджевича и Мирослава Клозе.

Проблема в том, что «Арсенал» намерен продать игрока сборной Коста-Рики, в то время как «Лацио» хочет арендовать его с правом выкупа. В прошлом сезоне Кэмпбелл в общей сложности провел 32 игры, в основном выходя на замену, и забил один гол.

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