Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Байдачный: «Для того, чтобы попасть в «МЮ», Кокорину нужно по-другому себя проявлять на поле»

    Бывший нападающий «Динамо» и экс-наставник «Терека» Анатолий Байдачный поделился мнением о поведении нападающего бело-голубых Александра Кокорина в матче 6-го тура премьер-лиги против «Терека» (1:1), который был удален на 48-й минуте встречи.

    «Если Кокорин не хочет играть за «Динамо», то он должен придти и сказать об этом руководству. Ведь на него рассчитывают. Клуб для Кокорина сделал многое, а он… К каждому человеку в душу не заглянешь, но чувство порядочности и ответственности должно присутствовать! Хотя времена меняются. Сейчас клубный патриотизм

    Не знаю, имеют ли под собой основания слухи про интерес «МЮ» и «ПСЖ». Может быть, это вброс агентов. Но для того, чтобы попасть в «МЮ», нужно, наверное, немного по-другому себя проявлять на поле. Вот года два назад Кокорин, видимо, мог получить предложение из Англии. А сейчас... Скауты же смотрят не только на игру, но и на реакцию на провокации».


    Кокорину грозит четыре матча дисквалификации

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2015 07:46
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Ftg 22 августа 2015, 12:27

      Ну а Байдачный что не оттолкнул бы мужика который к нему прижался на поле? :) А что он свалился от легкого толчка как убитый это уж проблемы физики :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Астраханец30rus 22 августа 2015, 10:40

      бла да кому он нужен))))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11