Байдачный: «Для того, чтобы попасть в «МЮ», Кокорину нужно по-другому себя проявлять на поле»

Бывший нападающий «Динамо» и экс-наставник «Терека» Анатолий Байдачный поделился мнением о поведении нападающего бело-голубых Александра Кокорина в матче 6-го тура премьер-лиги против «Терека» (1:1), который был удален на 48-й минуте встречи.

«Если Кокорин не хочет играть за «Динамо», то он должен придти и сказать об этом руководству. Ведь на него рассчитывают. Клуб для Кокорина сделал многое, а он… К каждому человеку в душу не заглянешь, но чувство порядочности и ответственности должно присутствовать! Хотя времена меняются. Сейчас клубный патриотизм

Не знаю, имеют ли под собой основания слухи про интерес «МЮ» и «ПСЖ». Может быть, это вброс агентов. Но для того, чтобы попасть в «МЮ», нужно, наверное, немного по-другому себя проявлять на поле. Вот года два назад Кокорин, видимо, мог получить предложение из Англии. А сейчас... Скауты же смотрят не только на игру, но и на реакцию на провокации».



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