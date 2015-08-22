«Ювентус» отклонил предложение «Челси» о покупке Погба за 120 миллионов

Руководство «Ювентуса» отклонило предложение «Челси» по поводу трансфера полузащитника Поля Погба, утверждает Sky Sport.

Ранее появилась информация о том, что лондонцы готовы отдать за 22-летнего француза 120 миллионов евро. Тем не менее, туринцы не рассматривают варианты с продажей хавбека, независимо от предлагаемой цены.



В минувшем сезоне Погба провел в составе «Ювентуса» 26 матчей в Серии А, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.



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