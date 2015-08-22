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    «Ювентус» отклонил предложение «Челси» о покупке Погба за 120 миллионов

    Руководство «Ювентуса» отклонило предложение «Челси» по поводу трансфера полузащитника Поля Погба, утверждает Sky Sport.

    Ранее появилась информация о том, что лондонцы готовы отдать за 22-летнего француза 120 миллионов евро. Тем не менее, туринцы не рассматривают варианты с продажей хавбека, независимо от предлагаемой цены.

    В минувшем сезоне Погба провел в составе «Ювентуса» 26 матчей в Серии А, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2015 06:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 22 августа 2015, 13:10

      Опа! Вот это действительно интересный поворот!Похоже сам Поль не хочет в Челси.

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      Рейтинг: +131

      catalan_from_baku 22 августа 2015, 11:16

      Видимо Барса уже согласовала трансфер ))

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