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    Ван Гаал: «Мы не продаем Де Хеа»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи Ван Гаал отметил, что голкипер Давид Де Хеа, к которому проявляет интерес «Реал», не покинет команду в летнее трансферное окно.

    «Считаю, что если «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести какого-то игрока, то он должен соглашаться на переход, - приводит Goal слова Ван Гаала. - Кроме случаев, когда его клуб не намерен его продавать. Та же ситуация и с другой стороны. Мы не продаем Де Хеа».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2015 06:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18

      ВеRt@/\ьФm 22 августа 2015, 11:20

      Да продайте же вы его. Он же играть не будет, ну по крайней мере на том же уровне. Всяко за бесплатно уйдет. Только нужен он будет такой Реалу через год

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      Рейтинг: +49

      drnigo 22 августа 2015, 06:30

      Да зачем его продавать сейчас, если можно потом бесплатно отдать.

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      Рейтинг: +11

      Snowblind > drnigo 22 августа 2015, 08:55

      после годика на банке за него ещё и доплатят.

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