Ван Гаал: «Мы не продаем Де Хеа»

Да продайте же вы его. Он же играть не будет, ну по крайней мере на том же уровне. Всяко за бесплатно уйдет. Только нужен он будет такой Реалу через год
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи Ван Гаал отметил, что голкипер Давид Де Хеа, к которому проявляет интерес «Реал», не покинет команду в летнее трансферное окно.
«Считаю, что если «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести какого-то игрока, то он должен соглашаться на переход, - приводит Goal слова Ван Гаала. - Кроме случаев, когда его клуб не намерен его продавать. Та же ситуация и с другой стороны. Мы не продаем Де Хеа».
Трансферные слухи. Промес готов стать заменой Де Брюйне, Мхитарян согласился перейти в «Ливерпуль»