Ван Гаал: «Мы не продаем Де Хеа»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи Ван Гаал отметил, что голкипер Давид Де Хеа, к которому проявляет интерес «Реал», не покинет команду в летнее трансферное окно.

«Считаю, что если «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести какого-то игрока, то он должен соглашаться на переход, - приводит Goal слова Ван Гаала. - Кроме случаев, когда его клуб не намерен его продавать. Та же ситуация и с другой стороны. Мы не продаем Де Хеа».

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