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    Иванов: «По Страндбергу договаривались полчаса»

    Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал арендный трансфер в своей клуб нападающего московского ЦСКА Карлоса Страндберга.

    «Мы взяли Страндберга в аренду, потому что считаем, что этот футболист сможет помочь нашей команде. Мы хотим, чтобы он заиграл у нас, а потом помог одному из ведущих наших клубов. Поэтому наш выбор пал именно на него. К тому же сейчас мы видим, что Сейду Думбия пришел в ЦСКА и Карлосу много времени не пришлось бы проводить на поле. Так что мы взяли этого молодого футболиста и надеемся на то, что он нам поможет, а затем ЦСКА в Лиге чемпионов и дальше. Долго ли шли переговоры с ЦСКА об аренде Страндберга? Полчаса.

    Скорее всего, футболист не сможет сыграть против ЦСКА по условиям аренды», - сказал функционер.

    Источник: Eurofootball

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    21.08.2015 23:49
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