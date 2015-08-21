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    Кокорину грозит четыре матча дисквалификации

    Нападающий московского «Динамо» Александра Кокорин, получивший красную карточку в пятничном матче РФПЛ против грозненского «Терека» (1:1), вряд ли отделается одним матчем дисквалификации. Так, регламент соревнований гласит, что агрессивное поведение, направленное против соперника, должно наказываться четырьмя играми «бана». Какое в конечном итоге получит наказание игрок, рассудит ближайшее заседание КДК РФС.

    Матч в Грозном судил нижегородский арбитр Игорь Низовцев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2015 23:11
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +10

      КЭША 22 августа 2015, 21:00

      Вот они хваленые чеченские девочки, падают от запаха)))

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      Рейтинг: +3676

      lordmrv > КЭША 22 августа 2015, 21:30

      точно. как салом потянуло, так и падают)))

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 22 августа 2015, 17:13

      ДВУХ С НЕГО ХВАТИТ!

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 22 августа 2015, 13:50

      ну и лох) а что интересно, что в каждом туре у нас какая нить хрень!

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      Рейтинг: +11

      Ftg 22 августа 2015, 12:06

      Конечно у этого провокатора была задача довести Кокорина до такого.надо с провокатором разбираться а не с Кокориным, справедливый суд он ведь обе стороны судит но это справедливый конечно :)

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      Рейтинг: +11

      Ftg 22 августа 2015, 12:04

      А почему не тюремный срок? :) чуть не убил ведь :)

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      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever 22 августа 2015, 11:57

      Зиданом себя возомнил

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      Рейтинг: +10

      h0oligan 22 августа 2015, 11:44

      Упал как будто хук пропустил, во футболюги)) смехота!

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      Рейтинг: +27

      Remy Etienne LeMeau 22 августа 2015, 11:31

      Адилсон не задолго до этого провоцировал Кокорина, сфолил на нем и даже желтой не получил. Ну а Кокорин не стерпел, ну и дурак правда. Если б не тронул глядишь динамики и удержали бы победный для них счет.

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      Рейтинг: +50

      valeh172 22 августа 2015, 09:25

      Низовцев поступил очень низко

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      Рейтинг: +20

      Naraz 22 августа 2015, 09:09

      ой,мляяя)))) тюкнул лбом о лоб и что? Этот сразу как девка упал и заныл)) все четко,по кадыровски)

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      Рейтинг: +11

      ☆☆☆GROZNY-TEREK☆☆☆ > Naraz 22 августа 2015, 17:52

      по Кадыровски тебя вые.....т если не заткнешься

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      Рейтинг: +10

      Werwolf13 > ☆☆☆GROZNY-TEREK☆☆☆ 22 августа 2015, 18:26

      пехотинец? двух официанток застрелили также по-кадыровски?

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