Кокорину грозит четыре матча дисквалификации

Нападающий московского «Динамо» Александра Кокорин, получивший красную карточку в пятничном матче РФПЛ против грозненского «Терека» (1:1), вряд ли отделается одним матчем дисквалификации. Так, регламент соревнований гласит, что агрессивное поведение, направленное против соперника, должно наказываться четырьмя играми «бана». Какое в конечном итоге получит наказание игрок, рассудит ближайшее заседание КДК РФС.

Матч в Грозном судил нижегородский арбитр Игорь Низовцев.