Черданцев: «Слуцкий готов работать со сложными ребятами»

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал вызов в национальную сборную России полузащитника московского «Динамо» Игоря Денисова.

«Сложно судить о его состоянии, так как я не тренер. Квалификация Игоря всем известна. Такой опытный игрок не помешает Леониду Слуцкому. Думаю, пока они не общались. Тренеру необходимо лично познакомиться с Денисовым в тренировочном процессе, понять, что он представляет собой на сегодняшний день. Да, у Игоря сложный характер, но Слуцкий готов работать со сложными ребятами, чтобы достичь успеха», - сказал журналист.