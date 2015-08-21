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    Черданцев: «Слуцкий готов работать со сложными ребятами»

    Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал вызов в национальную сборную России полузащитника московского «Динамо» Игоря Денисова.

    «Сложно судить о его состоянии, так как я не тренер. Квалификация Игоря всем известна. Такой опытный игрок не помешает Леониду Слуцкому. Думаю, пока они не общались. Тренеру необходимо лично познакомиться с Денисовым в тренировочном процессе, понять, что он представляет собой на сегодняшний день. Да, у Игоря сложный характер, но Слуцкий готов работать со сложными ребятами, чтобы достичь успеха», - сказал журналист.

    Источник: Газета.ру

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    21.08.2015 22:37
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