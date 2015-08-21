Ловчев: «Кокорин нервничает»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал удаление форварда московского «Динамо» Александра Кокорина в пятничном матче шестого тура РФПЛ против «Терека» (1:1).

«При всем при том, что Кокорина наверняка в этой игре цепляли исподтишка, били в стыках, удаление глупое. Ты в центре поля, на глазах у судьи бодаешь соперника – ну у тебя остаться на поле после этого ноль шансов. Понятно, что Кокорин только-только восстановился, но твоя команда ведет в счете, есть шанс забить второй мяч – ну терпи, это футбол, тут бьют, иногда специально.

Но дело в том, что это удаление – как следствие того, что форвард просто нервничает. Ситуация непростая, вокруг много слухов. Сам игрок, видимо, чувствует, что далеко не все получается. Это все напоминает мне историю Алана Дзагоева, который тоже часто удалялся, подводит команду. А сейчас все в порядке, игрок успокоился», - заявил Ловчев.