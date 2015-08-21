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    «Челси» предложил 120 миллионов за Погба

    Лондонский «Челси» сделал предложение в размере 120-и миллионов евро туринскому «Ювентусу» о приобретении полузащитника Поля Погба. Ранее было известно, что «старая синьора» не будет расставаться с французом этим летом, но в то же время она должна понимать, что бОльшие деньги выручить за футболиста будет проблематично.

    В прошлом сезоне Погба провел 26 матчей в «Серии А».

    Источник: Twitter

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    21.08.2015 22:21
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 22 августа 2015, 13:09

      Очень жалко будет расставаться с Полем,но деньги уж очень большие.Надеюсь Бепп сделает хорошие приобретения на вырученные средства.

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      Рейтинг: +307

      yudin_duda 22 августа 2015, 12:05

      Ссаный мешок

      0
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      Рейтинг: +75

      Tommy Lee 22 августа 2015, 09:31

      Похоже кто то вчера не слабо принял

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 22 августа 2015, 09:20

      Больные просто...

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 22 августа 2015, 07:40

      Ромка очередное месторождение видимо в России на Чукотке нашёл)

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 22 августа 2015, 05:04

      Клюнул петух жаренный Челси в одно место, зашевелились. 3:0 от Ман сити не шутка.

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      Рейтинг: +36

      commando 22 августа 2015, 01:02

      Страшно представить,сколько стоит Месси?300 миллионов?400?

      0
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      Рейтинг: +10

      alex007kas 22 августа 2015, 00:41

      мир сошел с ума)

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      Рейтинг: +69

      Garri98 22 августа 2015, 00:35

      Где болелы Челси , что говорили о денежном мешке МЮ. Может наконец заткнетесь на эту тему.

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      Рейтинг: +10

      Dig-Real > Garri98 22 августа 2015, 00:52

      Обязательно заткнемся!)))))

      Агент форварда Педро Антонио Санс прокомментировал переход игрока из "Барселоны" в "Челси". Напомним, "синие" перехватили футболиста у МЮ.

      "Возможно, "Юнайтед" "уснул". А переговоры с "Челси" были подобны молнии. Всем известно, что МЮ делал предложение по Педро, но "Челси" сработал быстрее и за 24 часа достиг договоренности с "Барсой", - сказал Санс.

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      Рейтинг: +19

      maumZ > Garri98 22 августа 2015, 02:04

      Наверно, когда это покупка осуществится. Точнее не скажу, я болела другой команды.

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      Рейтинг: +19

      maumZ > Garri98 22 августа 2015, 02:13

      При всех тратах, сейчас и год назад, они умудрились за лето расстаться с ван Перси, Фалькао, Ди Марией и с Де Хеа в основе, пока, но кино продалжается с рекламнымт паузами с Педро, Муллером...

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      Рейтинг: +69

      Garri98 > Dig-Real 22 августа 2015, 05:45

      Поверь даже Пидро вам не поможет, а Азару пора валить , иначе растеряет все что имел.

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      Рейтинг: -6

      artturchik > Garri98 22 августа 2015, 17:51

      выдохни) это утка

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      Рейтинг: +10

      Dig-Real 22 августа 2015, 00:01

      Лондонский "Челси" по информации журналиста BeIN Sports Танкреди Палмери предложил туринскому "Ювентусу" 120 миллионов евро.

      По информации итальянских СМИ, всю трансферную стоимость за полузащитника сборной Франции на себя берет новый спонсор футбольного клуба "Челси" компания Yokohama, которая выделит все необходимые средства на приобретение данного футболиста.

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