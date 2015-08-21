«Челси» предложил 120 миллионов за Погба

Лондонский «Челси» сделал предложение в размере 120-и миллионов евро туринскому «Ювентусу» о приобретении полузащитника Поля Погба. Ранее было известно, что «старая синьора» не будет расставаться с французом этим летом, но в то же время она должна понимать, что бОльшие деньги выручить за футболиста будет проблематично.

В прошлом сезоне Погба провел 26 матчей в «Серии А».