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    РФПЛ. «Терек» и «Динамо» обменялись голами

    Первый же матч шестого тура РФПЛ таил в себе немалое количество интриг. Сможет ли «Терек», наконец, победить и остановить шатание кресла под Рашидом Рахимовым; сможет ли «Динамо» продолжить становление на путь истины... Все это подогревало интерес к поединку. Непосредственно перед ним активности добавило известие, что Александр Кокорин еще вовсе не в Манчестере, а выйдет в Грозном в стартовом составе. Именно этот игрок на 41-й минуте склонил чашу весов в пользу бело-голубых, чем вновь породил массу плоских шуток о скором переезде в Англию. Как Кокорин стал героем под занавес первой половины, так и стал антигероем на заре тайма второго, когда вдруг решил ударить Адилсона в паузе. Это красная карточка, и «Динамо» осталось в меньшинстве. Бог его знает, случилось бы это при Кокорине, но на 69-й минуте Маурисио счет сравнял.

    Думается, что именно ничья лучшего всего отражает соотношение между коллективами, на данном этапе они стоят друг друга.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

    Терек (Грозный) - Динамо (Москва) - 1:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 — Кокорин, 41; 1:1 - Маурисио, 69.

    Терек: Годзюр, Уциев, Кудряшов, Родолфо (Ахъядов, 81), Семенов, Иванов, Маурисио, Мирзов (Мбенге, 46), Адилсон, Айссати, Садаев (Лебеденко, 46).

    Динамо: Габулов, Дьяков, Губочан, Козлов, Морозов, Жирков (Дуглас, 70), Денисов, Ионов, Ташаев (Катрич, 84), Зобнин, Кокорин.

    Предупреждения: Адилсон, 68; Маурисио, 85; Уциев, 90+3.

    Удаление: Кокорин, 48.

    Судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2015 21:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25

      Neuturungal 21 августа 2015, 22:55

      Кокорин подвел команду по-крупному. Динамо вело игру до удаления. Однако команда меня порадовала: все кроме Кокорина - футбольные бойцы. В том числе Морозов и Зобнин. Из них будет толк. А Тереку надо бы больше думать о том, как переиграть соперника, а не о том, как устрашить его ударами исподтишка по лицу (локтем как Адилсон или ребром ладони как Маурисио). Неужели Рахимов не может донести до своих игроков элементарную мысль - или вы тупо подличаете и провоцируете соперников, после чего окончательно теряете игру и вылетаете в ФНЛ, или вы играете по-настоящему и являетесь крепким середняком РПЛ. И еще один момент - почему в стартовом составе Терека каждый раз появляется всадник без головы, которого каждый раз меняют в перерыве. Недостаточно одного чеченца -Уциева - нужен еще один, даже если он ломает игру?

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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg > Neuturungal 21 августа 2015, 23:40

      Динамовцы как были днишами такими и останутся !
      10год- 7, 11-4 ,12-7,13-4,14-4! Были времена в СССР ,И чем Динамо Вел игру? 2 моментами из которых 1 стал голевым!Из Москвы Только один клуб Норм это ЦСКА осталеные наиКрепчайшие Среднеки!

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      Рейтинг: +10

      podsolnuh 21 августа 2015, 22:09

      кокорин-

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