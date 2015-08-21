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    Гончаренко лично хотел видеть Страндберга в «Урале»

    Советник президента екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов прокомментировал пятничное известие об аренде форварда московского ЦСКА Карлоса Страндберга.

    «Мы уже давно рассматривали Карлоса Страндберга в качестве аренды. «Урал» еще три недели назад сделал предложение по футболисту. Виктор Гончаренко хотел видеть этого игрока. Леонид Слуцкий и ЦСКА не хотели отдавать Страндберга, пока не наступит ясность с арендой Сейду Думбия. Как только ивуарийца подписали, мы договорились по Карлосу», - поделился Тарханов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.08.2015 20:13
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