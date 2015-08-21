Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Яровинский: «Урал» сделает Страндберга сильнее»

    Глава селекционной службы московского ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал отправку форварда «армейцев» Карлоса Страндберга в аренду в екатеринбургский «Урал».

    «Мы отдали Карлоса в аренду, поскольку футболист сможет отыграть 10 полных матчей в Премьер-Лиге. Это потрясающая ситуация. «Урал» — хороший клуб, в котором работает замечательный тренер. У всех было одинаковое понимание процесса: и у агентов игрока, и у клуба. В ЦСКА убеждены, что обратно в команду Страндберг вернется ещё более сильным нападающим. В этом и состоит вся идея. Сам игрок и его представители понимают, насколько необходима игровая практика, поэтому возможность перейти в «Урал» восприняли с большим энтузиазмом. Мы отдали его в аренду без права выкупа и только до зимы, так как всерьез рассчитываем на Страндберга. Мы отдаем людей в аренду, поскольку верим в них, а не из-за того, что они нам не нужны. Тренерский штаб ЦСКА часто является инициатором подобного рода развития событий, понимая всю необходимость этого», - заявил функционер.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2015 19:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11