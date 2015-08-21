Куман: «Мане и Ваньяма останутся в команде»

Главный тренер «Саутгемптона» Рональд Куман заявил, что клуб не готов отпускать полузащитников Виктора Ваньяму и Садьо Мане:

«Что касается Ваньямы, то я не знаю, действительно ли он интересен «Тоттенхэму». Мы не получали никаких предложений. В любом случае, он не продается.

Мане хочет остаться. Вчера (в ходе матча отборочного раунда Лиги Европы против датского «Мидтьюлланда» – прим. Бомбардир.ру) он показал, что он хочет остаться. Все – он, его агент, клуб – знают, что по игроку не поступало предложений».

Напомним, ранее сообщалось о возможном переходе Ваньямы в «Тоттенхэм», а Мане вызвал неподтвержденный интерес со стороны «Манчестер Юнайтед».