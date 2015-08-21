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    Куман: «Мане и Ваньяма останутся в команде»

    Главный тренер «Саутгемптона» Рональд Куман заявил, что клуб не готов отпускать полузащитников Виктора Ваньяму и Садьо Мане:

    «Что касается Ваньямы, то я не знаю, действительно ли он интересен «Тоттенхэму». Мы не получали никаких предложений. В любом случае, он не продается.

    Мане хочет остаться. Вчера (в ходе матча отборочного раунда Лиги Европы против датского «Мидтьюлланда» – прим. Бомбардир.ру) он показал, что он хочет остаться. Все – он, его агент, клуб – знают, что по игроку не поступало предложений».

    Напомним, ранее сообщалось о возможном переходе Ваньямы в «Тоттенхэм», а Мане вызвал неподтвержденный интерес со стороны «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Goal.com

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    21.08.2015 18:55
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