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    М'Вила: «Тренер попросил делать упор на оборону»

    Полузащитник "Сандерленда" Янн М'Вила прокомментировал неудачную игру своей команды в обороне в последних матчах в АПЛ.

    "В двух последних встречах мы пропустили слишком много голов. Нужно достойно показать себя перед родными болельщиками, которые являются нашей семьей. Считаю, что мы сами создаем себе проблемы. Допускаем непозволительное количество оплошностей, и это дает сопернику шансы.

    Футбол, в первую очередь, игра психологии. Если ты силен в плане менталитета, то будешь меньше проигрывать. Необходимо быть предельно собранными, потому что часто одно-два действия становятся решающими в голевой ситуации. После второго матча мы провели собрание с тренером, и Дик Адвокат дал нам понять, что прежде всего надо делать упор на оборону, а потом уже атаковать. Нужно понять, в чем проблема, и решить ее".

    Источник: ФК «Сандерленд»

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    21.08.2015 17:51
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