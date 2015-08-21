«Милан» достиг договоренности с «Сампдорией» о трансфере Сориано

Полузащитник «Сампдории» Роберто Сориано перейдет в «Милан». Инициатором принятия решения о приобретении футболиста стал главный тренер «россонери» Синиша Михайлович, который знает игрока по совместной работе в «Сампдории».

По данным источника, сумма трансфера составит 10 миллионов евро. Сделка должна быть официально совершена завтра. Также из «Милана» в «Сампдорию» может отправиться Антонио Ночерино, но этот переход не имеет отношения к подписанию Сориано.

В прошлом сезоне игрок сборной Италии вышел на поле в 35 матчах и забил 4 гола.