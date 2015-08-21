Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Борис Игнатьев: «Кокорина не должно быть в сборной»

    Вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев дал комментарии по поводу вызова некоторых футболистов в сборную России.

    "На данный период Смолов лучше Дзюбы и Кокорина. Кокорин сейчас не играет за "Динамо" и не заслуживает вызова в сборную, а Дзюба уступает Смолову как нападающему. Но дело в том, что не все сильнейшие могут попадать под ту идею, которую придумывает тренерский штаб. Считаю, что в ближайших отборочных играх Смолов получит игровое время.

    Если говорить о Кузьмине, то Олег - лучший правый защитник страны, отличная кандидатура".

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2015 16:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      Каминский32 21 августа 2015, 18:07

      Торпедо сначало поднял своё,потом судил)Никто из трех перечисленных не достойны места в нападении,ветеран Булыкин,или Павлюченко и то жары дали вынесли

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11