Молодежное первенство. «Спартак» в гостях переиграл «Амкар»

Московский «Спартак» на последних минутах одержал победу над пермским «Амкаром» в матче 6-го тура первенства молодежных команд клубов Премьер-лиги.

Матч завершился со счетом 2:3 в пользу гостей, победный мяч на 86-й минуте встречи забил вышедший на замену нападающий Максим Ермаков.

Первенство России среди молодежных команд​. 6-й тур

«Амкар» (мол.) (Пермь) – «Спартак» (мол.) (Москва) – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Бабаев, 18 (0:1). 1:1 – Курзенев, 45 (с пенальти). 1:2 – Пантелеев, 50. 2:2 – Краев, 52. 2:3 – Ермаков, 86.