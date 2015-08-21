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    Дзюба: «Очень хотелось бы стать тренером»

    Форвард сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба на встрече с детьми в больнице имени Раухфуса рассказал, что хочет после завершения игровой карьеры стать тренером.
    "20 лет назад я начал играть в футбол. И почти сразу понял, что это то дело, которым я хочу заниматься и люблю больше всего.
    Мне очень нравится играть, тренироваться и, конечно, забивать голы. Думаю, после завершения карьеры игрока я точно останусь в футболе. Очень хотелось бы стать тренером."

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.08.2015 15:57
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 21 августа 2015, 23:04

      В ТРЕНЕРИШКИ ХОЧЕТ ИГРОЧИШКО !

      0
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      Рейтинг: +14

      nikita-negr 21 августа 2015, 18:32

      Вот и хорошо.останешься бомжей тренировать. Хорошая замена Рыжиму Плаксе подростает.

      -1
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      Рейтинг: +11

      >ㅁㅁ< 21 августа 2015, 17:38

      Какая команда его примит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 августа 2015, 16:57

      Валера же стал, почему бы Дзюбиньо не попробовать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Харченко 21 августа 2015, 16:53

      Игроком стань... Для начала.

      2
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 21 августа 2015, 16:51

      Только языком треплет как баба. Достал уже этот игрочишка

      -1
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      Рейтинг: +42

      Onlyreven 21 августа 2015, 16:24

      Для начала, неплохо бы стать футболистом

      0
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      Рейтинг: +14

      YoRkA 21 августа 2015, 16:24

      из него выйдет тренер максимум уровня Юрана, они даже похожи в чём-то

      0
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      Рейтинг: +22

      kill_rubin 21 августа 2015, 16:09

      Уже представляю, как при малейшей неудачи его будут гнобить и называть тренеришкой

      0
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