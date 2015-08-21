Дзюба: «Очень хотелось бы стать тренером»

Форвард сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба на встрече с детьми в больнице имени Раухфуса рассказал, что хочет после завершения игровой карьеры стать тренером.

"20 лет назад я начал играть в футбол. И почти сразу понял, что это то дело, которым я хочу заниматься и люблю больше всего.

Мне очень нравится играть, тренироваться и, конечно, забивать голы. Думаю, после завершения карьеры игрока я точно останусь в футболе. Очень хотелось бы стать тренером."