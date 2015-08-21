Венгер: «Уилшир не сыграет в отборочных матчах сборной Англии»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер исключил возможность участия полузащитника клуба и сборной Англии Джека Уилшира в сентябрьских отборочных матчах к чемпионату Европы-2016 против Сан-Марино и Швейцарии. Хавбек продолжает восстанавливаться от трещины малой берцовой кости.

«Слишком оптимистично будет утверждать, что Джек будет готов сыграть за сборную. Есть вероятность, что он будет здоров после перерыва на матчи сборных, но оснований полагать, что он восстановится раньше, нет никаких», – сказал французский специалист.