Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Морозов, Миранчук и Панюков вызваны в молодежную сборную России

    Главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха обнародовал список игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2017 U-21 против Финляндии и Австрии.

    В список попали защитник Григорий Морозов и нападающий Андрей Панюков.

    Состав молодежной сборной России:

    Вратари: Антон Митрюшкин («Спартак»), Максим Рудаков («Зенит»), Александр Селихов («Амкар»);

    Защитники: Дмитрий Живоглядов, Григорий Морозов (оба - «Динамо»), Илья Зуев («Зенит»), Вячеслав Караваев («Яблонец», Чехия), Максим Куфтин («Строгино»), Виталий Лысцов («Бенфика», Португалия), Эльмир Набиуллин («Рубин»), Никита Чернов (ЦСКА);

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук (оба - «Локомотив»), Александр Головин, Дмитрий Ефремов (оба - ЦСКА), Аяз Гулиев («Спартак» Москва), Алексей Евсеев («Зенит»), Роман Зобнин, Анатолий Катрич, Александр Ташаев (все - «Динамо»), Аршак Корян («Витесс», Голландия);

    Нападающие: Андрей Панюков («Атлантас», Литва), Рамиль Шейдаев («Рубин»).

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2015 13:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 21 августа 2015, 14:48

      ВПОЛНЕ БОЕСПОСОБНО!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11