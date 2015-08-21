Морозов, Миранчук и Панюков вызваны в молодежную сборную России

Главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха обнародовал список игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2017 U-21 против Финляндии и Австрии.

В список попали защитник Григорий Морозов и нападающий Андрей Панюков.

Состав молодежной сборной России:

Вратари: Антон Митрюшкин («Спартак»), Максим Рудаков («Зенит»), Александр Селихов («Амкар»);

Защитники: Дмитрий Живоглядов, Григорий Морозов (оба - «Динамо»), Илья Зуев («Зенит»), Вячеслав Караваев («Яблонец», Чехия), Максим Куфтин («Строгино»), Виталий Лысцов («Бенфика», Португалия), Эльмир Набиуллин («Рубин»), Никита Чернов (ЦСКА);

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук (оба - «Локомотив»), Александр Головин, Дмитрий Ефремов (оба - ЦСКА), Аяз Гулиев («Спартак» Москва), Алексей Евсеев («Зенит»), Роман Зобнин, Анатолий Катрич, Александр Ташаев (все - «Динамо»), Аршак Корян («Витесс», Голландия);

Нападающие: Андрей Панюков («Атлантас», Литва), Рамиль Шейдаев («Рубин»).