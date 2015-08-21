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    Зарплату Балотелли в «Лацио» будет платить «Ливерпуль»

    Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли может перейти в «Лацио». Клубы обсуждают возможность арендной сделки, которая отправит итальянца в Рим до конца сезона.

    По данным источника, «Ливерпуль» готов платить основную часть зарплаты Балотелли, которая составляет 85 тысяч фунтов в неделю.

    Напомним, что Балотелли перешел в «Ливерпуль» год назад за 16 миллионов фунтов из «Милана» и забил в течение сезона лишь четыре мяча.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    21.08.2015 12:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13

      Lazialez 21 августа 2015, 15:59

      Да не нужен он нам, себе его оставьте, пусть сначала манишки научится одевать правильно, а про играть в футбол вообще молчу.....

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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 21 августа 2015, 15:43

      85 штук.... гнать надо это бревно.

      0
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      Рейтинг: +54

      BloodBow 21 августа 2015, 15:03

      этто насколько же надо их достать xD

      0
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      Рейтинг: +23

      Алёша Мясной 21 августа 2015, 14:28

      ДНО

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