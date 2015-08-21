Зарплату Балотелли в «Лацио» будет платить «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли может перейти в «Лацио». Клубы обсуждают возможность арендной сделки, которая отправит итальянца в Рим до конца сезона.

По данным источника, «Ливерпуль» готов платить основную часть зарплаты Балотелли, которая составляет 85 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, что Балотелли перешел в «Ливерпуль» год назад за 16 миллионов фунтов из «Милана» и забил в течение сезона лишь четыре мяча.