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    Ерохин, Кузьмин и Смолов вызваны в сборную России

    Тренерский штаб сборной России во главе с Леонидом Слуцким определился с составом на матчи отборочного этапа к чемпионату Европы-2016 с командами Швеции и Лихтенштейна.

    Под знамена национальной команды вызваны нападающий «Краснодара» Федор Смолов, а также защитник казанского «Рубина» Олег Кузьмин.

    Состав сборной России:

    вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин («Зенит»), Артем Ребров («Спартак»);

    защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все - ЦСКА), Владимир Гранат, Дмитрий Комбаров (оба - «Спартак»), Юрий Жирков («Динамо»), Олег Кузьмин («Рубин»), Игорь Смольников («Зенит»);

    полузащитники: Юрий Газинский, Павел Мамаев (оба - «Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Широков (оба - «Спартак»), Игорь Денисов, Алексей Ионов (оба – «Динамо»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Урал»), Олег Шатов («Зенит»), Денис Черышев («Реал», Испания);

    нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Александр Кокорин («Динамо»), Федор Смолов ("Краснодар").

    Белое плюс красно-синее. Кто и как будет играть в сборной Леонида Слуцкого

    Источник: РФС

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    21.08.2015 12:27
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 21 августа 2015, 22:18

      Акинфеев
      Смольников Вася Игнашевич Комбаров
      Глушаков Денисов
      Шатов Дзагоев(Мамаев) Черышев
      Кокорин(Дзюба)

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 21 августа 2015, 22:06

      В принципе все лучшие, кто есть. Не нашлось места Касаеву, Самедову, Тарасову, Миранчуку. Но всё по делу, каждый из них уступает на своей позиции не одному игроку. Денисов и Глушаков интереснее Тарасова, хотя тот, если в форме, лучше обоих вместе взятых. Касаев и Самедов уступают Черышеву, Шатову, Дзагоеву, Ионову. Миранчук еще не окреп.

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      Рейтинг: +10

      Ratik 21 августа 2015, 20:18

      Смолов хорош, в отличной форме.

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > Ratik 21 августа 2015, 21:41

      забил с пенальти пару раз и уже хорош?

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      Рейтинг: +11

      Князь Дишнинский 21 августа 2015, 19:44

      Уциева тоже надо было брать.

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      Рейтинг: +12

      Isakkobelini86 21 августа 2015, 17:21

      Забавно коней куча, не одного футболиста Локо

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      Рейтинг: +11

      Псих Ненормальный > Isakkobelini86 21 августа 2015, 18:04

      как будто бы кто-то из Локо заслужил вызов

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      Рейтинг: +224

      Ele13 > Isakkobelini86 21 августа 2015, 20:07

      Касаев неплохо играет. Я думаю, он заслужил быть в сборной.

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      Рейтинг: +548

      El_Chori 21 августа 2015, 17:18

      Поздравляю Олега, заслужил! Но конкуренция серьезная.

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      Рейтинг: +19

      kozh 21 августа 2015, 17:06

      Каждый российский тренер тянет одеяло на себя! Всех коней взял

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      Рейтинг: +548

      El_Chori > kozh 21 августа 2015, 17:20

      Где всех то? 5 человек, которые уже на протяжении многих лет играют за сборную. Думай, что пишешь

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      Рейтинг: +50

      satybaldyev_sergey 21 августа 2015, 16:34

      Я бы в защиту взял калешина из Краснодара. ... в хорошей форе защитник. Хотя и возрастной

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      Рейтинг: +15

      волдарь 21 августа 2015, 16:12

      Я еще раз повторяю, Леня это самый лучший вариант.

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      Рейтинг: +966

      Харченко 21 августа 2015, 15:47

      У Слуцкого просто нет времени на эксперименты.

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