Ерохин, Кузьмин и Смолов вызваны в сборную России

Тренерский штаб сборной России во главе с Леонидом Слуцким определился с составом на матчи отборочного этапа к чемпионату Европы-2016 с командами Швеции и Лихтенштейна.

Под знамена национальной команды вызваны нападающий «Краснодара» Федор Смолов, а также защитник казанского «Рубина» Олег Кузьмин.

Состав сборной России:

вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин («Зенит»), Артем Ребров («Спартак»);

защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все - ЦСКА), Владимир Гранат, Дмитрий Комбаров (оба - «Спартак»), Юрий Жирков («Динамо»), Олег Кузьмин («Рубин»), Игорь Смольников («Зенит»);

полузащитники: Юрий Газинский, Павел Мамаев (оба - «Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Широков (оба - «Спартак»), Игорь Денисов, Алексей Ионов (оба – «Динамо»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Урал»), Олег Шатов («Зенит»), Денис Черышев («Реал», Испания);

нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Александр Кокорин («Динамо»), Федор Смолов ("Краснодар").

Белое плюс красно-синее. Кто и как будет играть в сборной Леонида Слуцкого